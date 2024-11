Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, San Giuseppe Vesuviano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da piogge persistenti e un clima fresco. Le previsioni meteo indicano che la pioggia leggera continuerà a cadere durante la notte, mentre nelle ore diurne si assisterà a piogge moderate. La temperatura si manterrà intorno ai 15-18°C, con un aumento della velocità del vento che potrebbe raggiungere raffiche significative.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno dominate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 100%. Le temperature si aggireranno attorno ai 15°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 12 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’84%, e si registreranno piccole quantità di precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo non mostreranno significativi miglioramenti. La pioggia moderata continuerà a cadere, con temperature che saliranno fino a 18°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 70-82%, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 20-30 km/h. Le raffiche di vento potranno superare i 40 km/h, rendendo la situazione meteorologica piuttosto ventosa. Anche l’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17-18°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 60 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 65%, e si registreranno ulteriori precipitazioni, seppur di intensità ridotta rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno le piogge. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 16°C, mentre il vento continuerà a mantenere una certa intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 70 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata di Mercoledì 20 Novembre caratterizzata da piogge persistenti e vento forte. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.25 mm 10.8 OSO max 21.9 Libeccio 84 % 1012 hPa 4 pioggia leggera +14.9° perc. +14.6° 0.68 mm 11.9 OSO max 22.2 Libeccio 84 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +15.9° perc. +15.8° 1.22 mm 17.1 SO max 35.6 Libeccio 85 % 1009 hPa 10 pioggia moderata +17.6° perc. +17.4° 1.52 mm 23.9 OSO max 43.2 Libeccio 79 % 1007 hPa 13 pioggia moderata +18.1° perc. +18° 1.08 mm 25.9 OSO max 47.8 Libeccio 77 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.81 mm 34.5 OSO max 68.9 Libeccio 76 % 1003 hPa 19 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 29.8 O max 70.5 Ponente 73 % 1004 hPa 22 pioggia leggera +16.4° perc. +15.9° 0.21 mm 36.3 O max 68 Ponente 70 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:38

