Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: il bollettino per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a San Giuseppe Vesuviano si prevede un clima prevalentemente stabile e gradevole. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C nel tardo mattino, accompagnate da una copertura nuvolosa ridotta. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 19°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16°C, con un cielo sereno.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, San Giuseppe Vesuviano sperimenterà un clima tranquillo con nubi sparse e una temperatura di circa 16,5°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 66%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e le temperature inizieranno a salire. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 19,8°C, mentre alle 12:00 si raggiungerà il picco di 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 13%, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo la giornata particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 18°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 13%. Anche in questa fascia oraria, il vento sarà leggero, contribuendo a un’atmosfera gradevole.

Infine, la sera porterà un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un clima confortevole.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano indicano un Sabato 9 Novembre caratterizzato da condizioni climatiche favorevoli e temperature gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.2° perc. +15.6° Assenti 6.2 NE max 8 Grecale 67 % 1025 hPa 4 poche nuvole +15.5° perc. +14.9° Assenti 6.3 ENE max 8.4 Grecale 69 % 1024 hPa 7 poche nuvole +16° perc. +15.2° Assenti 5.9 NE max 7.5 Grecale 62 % 1024 hPa 10 poche nuvole +19.8° perc. +19° Assenti 4.8 ENE max 7.6 Grecale 43 % 1023 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.4° Assenti 0.7 NNO max 6.8 Maestrale 38 % 1021 hPa 16 poche nuvole +19.5° perc. +18.7° Assenti 0.5 E max 6.2 Levante 46 % 1021 hPa 19 poche nuvole +18° perc. +17.3° Assenti 6.6 ENE max 10 Grecale 53 % 1021 hPa 22 cielo sereno +16.6° perc. +15.9° Assenti 6.4 NE max 9.5 Grecale 61 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:46

