Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Nella giornata di Lunedì 25 Novembre, San Giuseppe Vesuviano si troverà ad affrontare un clima prevalentemente variabile. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni, che si trasformeranno in nubi sparse nel corso della mattina. A partire dal pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno progressivamente più coperti. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 14,9°C nel corso della mattinata. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h.

Durante la notte, San Giuseppe Vesuviano godrà di cieli sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,7°C. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo una sensazione di freschezza. La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 14,9°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 45% di nuvolosità.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura massima di 14,7°C alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 90%, e non si registreranno precipitazioni. La ventilazione rimarrà debole, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a 13,8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%. Anche in questo periodo non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature miti e una crescente copertura nuvolosa. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni che potrebbero portare a un aumento delle nubi e a temperature leggermente più basse. Gli amanti del clima fresco e variabile troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.5° perc. +9° Assenti 1.5 ENE max 2.2 Grecale 54 % 1032 hPa 4 cielo sereno +10.1° perc. +8.6° Assenti 3.9 ENE max 3.2 Grecale 53 % 1031 hPa 7 nubi sparse +10.8° perc. +9.1° Assenti 3 ENE max 3.3 Grecale 43 % 1030 hPa 10 nubi sparse +14.6° perc. +13.2° Assenti 3.7 OSO max 3.6 Libeccio 42 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.7° perc. +13.4° Assenti 4.9 O max 5.3 Ponente 46 % 1027 hPa 16 nubi sparse +14.2° perc. +13.1° Assenti 1.1 ONO max 2.2 Maestrale 52 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14° perc. +13° Assenti 1.5 SSO max 2.9 Libeccio 57 % 1026 hPa 22 nubi sparse +13.7° perc. +12.8° Assenti 2.7 S max 4.1 Ostro 64 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:36

