Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita varierà di poco rispetto a quella reale, e le condizioni di umidità rimarranno elevate. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa sarà costante, influenzando la luminosità del giorno.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo completamente coperto. La mattina seguirà con una leggera diminuzione delle temperature, che raggiungeranno circa 16,9°C alle 6:00, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. Il vento sarà debole, proveniente principalmente da est-nord est, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20°C, con una leggera fluttuazione durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 49%, creando una sensazione di freschezza, nonostante le temperature relativamente miti. Il vento continuerà a essere debole, contribuendo a un clima tranquillo.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 18°C alle 19:00. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando a nubi sparse, ma rimarrà comunque presente. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che si aggireranno intorno ai 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano nei prossimi giorni mostrano una continuità di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo rimarrà stabile, rendendo possibile pianificare attività all’aperto, tenendo conto della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +16.9° prob. 20 % 4.8 ENE max 6.6 Grecale 62 % 1026 hPa 4 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° prob. 20 % 3.9 ENE max 5.7 Grecale 64 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17.3° perc. +16.8° prob. 12 % 4.1 ENE max 5.6 Grecale 64 % 1027 hPa 10 cielo coperto +20.4° perc. +19.7° prob. 15 % 2.8 ENE max 4.8 Grecale 49 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.8° perc. +20.2° Assenti 2.6 SO max 6.3 Libeccio 49 % 1025 hPa 16 cielo coperto +19.7° perc. +19.1° Assenti 0.9 NNO max 6.1 Maestrale 53 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 4 % 5.3 ENE max 8.5 Grecale 56 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 4.8 NE max 6.9 Grecale 59 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.