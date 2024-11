Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a San Lazzaro di Savena si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteo saranno stabili, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 7°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 98%. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, toccando i 10°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 12 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera flessione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 9°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, mantenendo un’atmosfera grigia e poco invitante. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa, intorno all’8%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà al 54%. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno all’86%, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena mostrano un trend di stabilità, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e si consiglia di prepararsi a giornate simili anche nei giorni successivi. La situazione meteo rimarrà sotto osservazione, ma attualmente non si intravedono segnali di maltempo imminente.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 2.3 E max 2.9 Levante 79 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 1 ONO max 3.2 Maestrale 78 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 2 NNO max 9.1 Maestrale 81 % 1022 hPa 10 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.2 NNO max 12.5 Maestrale 80 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° prob. 8 % 8.6 ENE max 16.8 Grecale 73 % 1023 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.2° prob. 6 % 5.5 ENE max 7.3 Grecale 74 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.1° perc. +7.2° Assenti 6.2 NO max 7.3 Maestrale 80 % 1024 hPa 22 nubi sparse +6.7° perc. +5.2° Assenti 8 O max 8.4 Ponente 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.