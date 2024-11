Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di schiarite. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6,9°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 6,9°C e una umidità elevata, pari all’86%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 7,1 km/h da Ovest-Nord Ovest. Con il passare delle ore, fino alle 05:00, si assisterà a una diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 5,1°C.

La mattina si presenterà con un cielo parzialmente nuvoloso. Alle 08:00, la temperatura salirà a 7,3°C e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 79%. Proseguendo verso le 11:00, si raggiungerà un picco di 10,5°C con una copertura nuvolosa in diminuzione al 35%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà sereno, con temperature che toccheranno i 11,1°C alle 13:00 e scenderanno gradualmente fino a 8,3°C alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60-75%, garantendo un clima fresco ma piacevole.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 6,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’82% e l’umidità si attesterà attorno all’81%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un’alternanza di sole e nuvole. Si prevede che il clima rimanga fresco, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.4° perc. +4.8° Assenti 7.6 O max 9.7 Ponente 86 % 1025 hPa 4 nubi sparse +5.3° perc. +3.6° Assenti 7.5 O max 8.2 Ponente 87 % 1025 hPa 7 nubi sparse +5.7° perc. +4.7° Assenti 5.7 O max 6.4 Ponente 86 % 1025 hPa 10 nubi sparse +9.8° perc. +9.6° Assenti 4.9 N max 5.3 Tramontana 68 % 1025 hPa 13 cielo sereno +11.1° perc. +9.9° Assenti 4.8 NE max 5.6 Grecale 60 % 1023 hPa 16 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.7 SE max 3.6 Scirocco 73 % 1022 hPa 19 nubi sparse +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.1 SSE max 3.2 Scirocco 78 % 1022 hPa 22 nubi sparse +6.9° perc. +6.9° Assenti 1.7 S max 2.3 Ostro 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 16:46

