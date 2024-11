Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,3°C e i 14,2°C durante le diverse fasce orarie. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’86%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 7,9 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 12°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità elevata. I venti saranno deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Durante la mattina, si prevede che le temperature inizieranno a salire leggermente, raggiungendo i 14,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, con venti leggeri che non supereranno i 8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque alta, attorno al 73%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,6°C, con un leggero calo rispetto al picco della mattina. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto e non si prevedono precipitazioni. L’intensità del vento sarà moderata, ma non ci saranno raffiche significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10,3°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con umidità che aumenterà nuovamente, raggiungendo il 90%. I venti rimarranno leggeri e non ci si aspetta alcun cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Lazzaro di Savena indicano una giornata grigia e umida, con temperature miti ma senza particolari eventi meteorologici. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero miglioramento verso la metà della settimana, quando le temperature potrebbero aumentare e la copertura nuvolosa potrebbe diradarsi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.9° perc. +11.4° Assenti 3 NNO max 3.4 Maestrale 86 % 1028 hPa 4 cielo coperto +11.6° perc. +11.1° Assenti 3.1 NO max 3.8 Maestrale 86 % 1028 hPa 7 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° Assenti 3.1 ONO max 4.4 Maestrale 86 % 1027 hPa 10 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° Assenti 6.4 NO max 6.5 Maestrale 77 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 7.5 NNO max 8.1 Maestrale 71 % 1025 hPa 16 cielo coperto +12.3° perc. +11.7° Assenti 4.7 NO max 5.3 Maestrale 81 % 1025 hPa 19 cielo coperto +11.1° perc. +10.5° Assenti 5.4 O max 5.6 Ponente 86 % 1025 hPa 22 cielo coperto +10.5° perc. +9.9° Assenti 6 OSO max 6.6 Libeccio 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:50

