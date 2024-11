Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: il bollettino per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 18 Novembre si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature attorno ai +8,9°C. Il vento sarà debole, con velocità di 3,2 km/h da Nord. Martedì 19 Novembre, il cielo rimarrà coperto con temperature tra +8,1°C e +10°C e l’arrivo di pioggia leggera al mattino. Mercoledì 20 Novembre, il cielo passerà a nubi sparse con temperature fino a +11,8°C e un vento sostenuto fino a 16,1 km/h. Giovedì 21 Novembre, si prevede un cielo sereno e temperature intorno ai +4°C, con un miglioramento generale delle condizioni meteo.

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si manterranno attorno ai +8,9°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà intorno al 90% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +9,4°C entro le ore 12:00. La velocità del vento varierà tra 2,7 km/h e 4,2 km/h, sempre da Nord. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni, con un’umidità che si manterrà attorno all’85%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo coperto e temperature che si attesteranno tra +9,1°C e +9,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,2 km/h e 4,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’84% e non si registreranno piogge.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a +8,9°C alle 21:00. La velocità del vento sarà bassa, con valori che non supereranno i 2,2 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno all’88%.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno a 0,9 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’89%.

Durante la mattina, si registrerà un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di pioggia leggera alle 07:00. Le temperature si manterranno tra +8,1°C e +10°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 90%, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 29%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno tra +9,3°C e +9,9°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno all’89%.

Infine, nella sera, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse. Le temperature scenderanno a +7,5°C alle 21:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4 km/h e 6,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno all’93%.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,1°C, con una temperatura percepita di +6°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 95%.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +11,8°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno al 74%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno tra +11,2°C e +11,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 10,6 km/h e 16,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 75%.

Infine, nella sera, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse. Le temperature scenderanno a +5,9°C alle 21:00. La velocità del vento sarà forte, raggiungendo i 29,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno al 30%.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si attesteranno intorno ai +4°C, con una temperatura percepita di +0,9°C. La velocità del vento sarà di 13,1 km/h proveniente da Ovest. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 40%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +5,8°C entro le ore 09:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 13,5 km/h e 16,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno al 36%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 19,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà attorno al 39%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno. Le temperature scenderanno a +3,9°C alle 21:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 15,8 km/h e 19 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno al 39%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da cieli coperti e temperature moderate, con un possibile miglioramento verso la fine della settimana, quando si prevede un cielo sereno e temperature più fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche, specialmente durante le ore di pioggia leggera previste per Martedì.

