Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a San Lazzaro di Savena si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 9°C durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e in serata, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con assenza di pioggia prevista. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno attorno ai 6°C, con un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già a partire dalle ore 11:00 il cielo si coprirà completamente. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10,1°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, la situazione meteo non subirà variazioni significative, con un cielo completamente coperto e temperature che si manterranno stabili intorno ai 9°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole.

La sera continuerà a presentarsi con cielo coperto e temperature che si attesteranno attorno ai 9°C. L’umidità sarà piuttosto alta, superando il 87%, il che potrebbe rendere l’aria percepita leggermente più fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. Lunedì e martedì potrebbero presentarsi con condizioni analoghe, mentre mercoledì si prevede un possibile miglioramento con schiarite. Sarà quindi opportuno prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a San Lazzaro di Savena

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +6.3° perc. +5.3° Assenti 5.8 SO max 6.4 Libeccio 79 % 1019 hPa 4 poche nuvole +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.4 SO max 3 Libeccio 84 % 1018 hPa 7 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° prob. 2 % 1.4 S max 2.5 Ostro 86 % 1018 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° prob. 15 % 2.5 NE max 3.5 Grecale 77 % 1017 hPa 13 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 17 % 4 E max 6.6 Levante 80 % 1015 hPa 16 cielo coperto +9.2° perc. +8.9° prob. 16 % 5 ESE max 6.8 Scirocco 85 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° prob. 25 % 3.3 E max 5.4 Levante 87 % 1014 hPa 22 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 27 % 2.6 NE max 3.9 Grecale 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:42

