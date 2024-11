Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a San Lazzaro di Savena si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata prevalentemente sereno che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 9°C, con picchi di 10,2°C nella tarda mattinata. La presenza di nuvole aumenterà progressivamente, portando a piogge leggere nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,7°C, con cielo sereno e una bassa copertura nuvolosa. A partire dalle prime ore del giorno, il cielo inizierà a coprirsi, ma le temperature rimarranno stabili. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che varieranno tra 6,2°C e 9,7°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto e si verificheranno piogge leggere, con accumuli di circa 0,25 mm. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 9,2°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 47%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 7 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida, con un’umidità che si attesterà attorno al 86%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno agli 8°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con valori che toccheranno il 63%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un trend di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno fresche. Si consiglia di prepararsi a condizioni variabili e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.3 SE max 3.7 Scirocco 90 % 1023 hPa 4 nubi sparse +6.6° perc. +5.5° Assenti 6.2 E max 8.7 Levante 92 % 1021 hPa 7 poche nuvole +6.4° perc. +6.4° Assenti 2.6 NNE max 6 Grecale 93 % 1022 hPa 10 nubi sparse +9.7° perc. +9.2° prob. 7 % 5.9 NNO max 8.6 Maestrale 83 % 1023 hPa 13 cielo coperto +9.7° perc. +9.1° prob. 39 % 6.2 NNO max 8.4 Maestrale 84 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +8.3° perc. +8.3° 0.25 mm 4.3 ONO max 5.3 Maestrale 92 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 62 % 4.2 N max 5.5 Tramontana 94 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 49 % 3.4 NO max 3.7 Maestrale 93 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:37

