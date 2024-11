Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, San Lazzaro di Savena si troverà a fronteggiare condizioni di meteo prevalentemente instabile. Le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da piogge leggere che si protrarranno per gran parte della mattinata, con un progressivo miglioramento nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra +8,2°C e +9,4°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’alta percentuale di umidità che si attesterà intorno al 96%.

Durante la notte, le condizioni meteo resteranno stabili, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura si manterrà attorno ai +8,2°C, con una leggera brezza proveniente da nord-ovest. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 96%.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che varieranno da +8,5°C a +8,9°C. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 5,3 km/h, e la direzione prevalentemente da nord-ovest. La copertura nuvolosa continuerà a essere al 100%, mantenendo un clima umido e fresco.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a cieli coperti e, in alcune ore, a nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +9°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,7 km/h. La copertura nuvolosa si ridurrà, passando dal 100% al 99%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai +9,4°C. Il vento si manterrà debole, e l’umidità inizierà a scendere, portando a un clima più gradevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa, contribuendo a un generale miglioramento delle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per San Lazzaro di Savena indicano una giornata di Mercoledì 27 Novembre caratterizzata da piogge leggere al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il clima più piacevole per gli abitanti della zona.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +8.2° perc. +8.2° 0.33 mm 3.6 NO max 4.2 Maestrale 96 % 1024 hPa 4 pioggia leggera +8.3° perc. +8.3° 0.27 mm 3.1 ONO max 4 Maestrale 97 % 1023 hPa 7 pioggia leggera +8.6° perc. +8.6° 0.19 mm 3.7 ONO max 4.5 Maestrale 96 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +8.9° perc. +8.5° 0.18 mm 5 NO max 7.4 Maestrale 95 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +8.9° perc. +8.4° 0.51 mm 5.3 ONO max 8.7 Maestrale 96 % 1024 hPa 16 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 58 % 3.6 O max 4.3 Ponente 94 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9° perc. +9° prob. 22 % 3.6 OSO max 3.8 Libeccio 92 % 1025 hPa 22 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° prob. 18 % 3.2 O max 3.5 Ponente 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.