Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni serene e nuvolose. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 5°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 11°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio, le nubi si faranno più dense, con un cielo coperto e temperature che scenderanno a 9°C. La sera porterà un miglioramento, con un ritorno a condizioni di cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 6°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una temperatura di 5,4°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà attorno all’81%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà sopra i 5°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo continuerà a mantenere condizioni di sereno, con temperature che saliranno fino a 11,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature scenderanno a 9,9°C, e l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore freschezza. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo grigio potrebbe influenzare l’umore di chi si trova all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno nuovamente, con un ritorno a cieli sereni. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 6°C, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e frizzante.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena mostrano un alternarsi di condizioni serene e nuvolose. Sabato si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Domenica, invece, ci sarà un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.3° perc. +3.7° Assenti 7.2 OSO max 7.2 Libeccio 80 % 1024 hPa 4 cielo sereno +4.9° perc. +3.2° Assenti 7.1 OSO max 6.9 Libeccio 78 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.4° perc. +5.4° Assenti 4.5 SO max 4.6 Libeccio 75 % 1024 hPa 10 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.5 NNO max 4.6 Maestrale 61 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.3° perc. +10° Assenti 3.7 ENE max 2.6 Grecale 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.9 E max 3.7 Levante 74 % 1024 hPa 19 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 4.6 S max 4.8 Ostro 78 % 1025 hPa 22 cielo sereno +6.3° perc. +6.3° Assenti 3.7 S max 3.7 Ostro 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:44

