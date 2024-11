Previsioni Meteo San Lazzaro di Savena: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a San Lazzaro di Savena indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature scenderanno leggermente, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Il pomeriggio porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La sera continuerà a mantenere condizioni simili, con un clima fresco e umido.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 9,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 22%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5,6 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 90%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1029 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà a nubi sparse con una temperatura che salirà fino a 14,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 45%, e la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2,7 km/h e i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 74%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà, mantenendosi attorno all’80%.

La sera continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’85%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e la velocità del vento sarà contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Lazzaro di Savena indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori freschi. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il clima umido potrebbe persistere anche nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a San Lazzaro di Savena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +9.3° perc. +9° Assenti 5.2 OSO max 5.2 Libeccio 90 % 1029 hPa 4 poche nuvole +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.5 OSO max 4.7 Libeccio 91 % 1029 hPa 7 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.7 OSO max 4.1 Libeccio 90 % 1029 hPa 10 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° Assenti 4.8 N max 3.6 Tramontana 77 % 1030 hPa 13 cielo coperto +14.2° perc. +13.7° Assenti 4.4 NE max 4.4 Grecale 74 % 1029 hPa 16 cielo coperto +13° perc. +12.4° Assenti 2.8 ESE max 3.6 Scirocco 80 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 2.1 NE max 2.9 Grecale 80 % 1029 hPa 22 cielo coperto +12° perc. +11.5° Assenti 4 N max 4.4 Tramontana 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.