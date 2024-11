Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

A San Miniato, le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante la giornata. La copertura nuvolosa rimarrà quasi assente, garantendo un’ottima visibilità e un’esperienza meteorologica favorevole per le attività all’aperto. I venti, moderati e provenienti da est-nord-est, contribuiranno a mantenere un’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +8,6°C a mezzanotte e diminuendo leggermente fino a raggiungere i +7,3°C verso le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, permettendo di godere di un cielo sereno. La velocità del vento varierà tra i 6,3 km/h e i 7,7 km/h, mantenendo una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne.

Nella mattina, il clima si presenterà altrettanto favorevole, con temperature che saliranno fino a +15,1°C entro le 11:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 6%. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 13,9 km/h alle 11:00, mantenendo una brezza vivace che renderà l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di +16,3°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a +13,6°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà sempre bassa, attorno al 6-7%, e le condizioni di assenza di precipitazioni continueranno a caratterizzare la giornata. I venti, provenienti principalmente da nord-est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 30,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +8°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 9%. I venti si attenueranno, mantenendosi tra i 6,3 km/h e i 8,7 km/h, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare su valori gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima piacevole e di cieli limpidi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8° perc. +6.9° Assenti 7 ENE max 13.3 Grecale 76 % 1022 hPa 5 cielo sereno +7.4° perc. +6° Assenti 7.7 E max 13.5 Levante 73 % 1022 hPa 8 cielo sereno +10.1° perc. +8.9° Assenti 7.4 ENE max 17.5 Grecale 66 % 1023 hPa 11 cielo sereno +15.1° perc. +13.9° Assenti 13.9 ENE max 23.3 Grecale 47 % 1022 hPa 14 cielo sereno +15.4° perc. +14.2° Assenti 16.3 NE max 28.3 Grecale 47 % 1021 hPa 17 cielo sereno +10.5° perc. +9.2° Assenti 11.2 NE max 21.9 Grecale 62 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.5° perc. +7.6° Assenti 6.5 ENE max 12 Grecale 70 % 1021 hPa 23 cielo sereno +7.3° perc. +6.3° Assenti 6.3 E max 9 Levante 72 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.