Previsioni Meteo San Miniato: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per San Miniato di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti al mattino, per poi scendere nel pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero risultare intense, specialmente durante le prime ore della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno di pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,5°C, con una temperatura percepita di 14°C. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 49,3 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 93 km/h, creando una situazione di burrasca forte. L’umidità sarà alta, attorno al 76%, e si registreranno piccole precipitazioni di 0,46 mm.

Con l’arrivo della mattina, la pioggia continuerà a cadere, anche se con intensità minore. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 10,5°C alle 06:00, e si manterrà attorno ai 10-14°C fino a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma a partire dalle 09:00 si inizieranno a vedere delle nubi sparse. I venti si attenueranno, ma continueranno a soffiare con una certa intensità, intorno ai 29 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si prevede un cielo sereno con temperature che scenderanno fino a 8°C alle 17:00. L’intensità del vento sarà moderata, con velocità che varieranno tra 6 e 8 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 35%.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 5-7°C. I venti saranno leggeri, e l’umidità rimarrà attorno al 41-45%. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni generali saranno stabili.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato indicano un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata di Venerdì. Dopo una notte piovosa, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi e a un abbassamento delle temperature. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con cieli sereni e temperature più fresche, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.5° perc. +12.7° prob. 26 % 43.6 OSO max 80.7 Libeccio 69 % 995 hPa 5 pioggia leggera +11.2° perc. +10.2° 0.2 mm 31 OSO max 53.1 Libeccio 69 % 996 hPa 8 cielo coperto +10.9° perc. +9.9° prob. 9 % 10.2 O max 23.5 Ponente 71 % 1000 hPa 11 nubi sparse +13.9° perc. +12.4° prob. 2 % 6.5 N max 13.5 Tramontana 44 % 1003 hPa 14 cielo sereno +13.9° perc. +12.2° Assenti 6.2 N max 11.6 Tramontana 30 % 1005 hPa 17 cielo sereno +8° perc. +7° Assenti 6.9 ENE max 11 Grecale 35 % 1009 hPa 20 nubi sparse +6.3° perc. +5° Assenti 6.7 NNE max 8.1 Grecale 43 % 1013 hPa 23 nubi sparse +5.2° perc. +5.2° Assenti 4.8 NE max 5.2 Grecale 45 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:43

