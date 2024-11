Previsioni Meteo San Miniato: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La mattina si presenterà con un cielo coperto, ma nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di ampie schiarite. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 93% alle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, provenienti da Est-Nord Est.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con temperature che varieranno da 10,8°C a 18,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno all’81%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con il cielo che inizierà a schiarirsi.

Il pomeriggio porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le poche nuvole che caratterizzeranno il cielo permetteranno l’affacciarsi del sole, con temperature che raggiungeranno i 20°C. La copertura nuvolosa scenderà al 19%, favorendo un clima più secco e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 63%, rendendo l’aria più fresca e respirabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 12°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a precipitazioni. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori normali, intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a San Miniato suggeriscono una giornata che si avvierà con condizioni meteo non ottimali, ma che miglioreranno notevolmente nel corso della giornata. I prossimi giorni si preannunciano stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un clima generalmente sereno, ideale per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.6° perc. +10.8° Assenti 4.7 ENE max 4.5 Grecale 76 % 1024 hPa 5 cielo coperto +10.9° perc. +10.1° Assenti 4.5 ENE max 4.2 Grecale 80 % 1024 hPa 8 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 4.8 E max 6.8 Levante 74 % 1025 hPa 11 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 5.8 ENE max 11 Grecale 59 % 1025 hPa 14 poche nuvole +20° perc. +19.5° Assenti 5 ENE max 10.4 Grecale 55 % 1023 hPa 17 poche nuvole +15.2° perc. +14.7° Assenti 4.4 NE max 6.6 Grecale 73 % 1024 hPa 20 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 5.4 NE max 5.9 Grecale 81 % 1025 hPa 23 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 5 ENE max 4.9 Grecale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:01

