Previsioni Meteo San Miniato: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

Le previsioni meteo per San Miniato di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 13,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 4,5°C nelle prime ore della notte. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 44% e il 76%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 5°C. La mattina seguirà con un cielo limpido e temperature in aumento, che raggiungeranno i 10,8°C intorno alle 10:00. La ventilazione sarà leggera, con direzione prevalentemente orientale.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che toccheranno il picco di 13,4°C. Le condizioni di umidità rimarranno stabili e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1021 hPa. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 8°C, con un cielo che si presenterà ancora sereno o con poche nuvole.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni sembrano promettere un clima fresco e stabile, con cieli sereni e temperature che, sebbene fresche, risulteranno gradevoli durante le ore diurne. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo weekend ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature notturne, che potrebbero risultare piuttosto basse.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +5.2° perc. +5.2° Assenti 3.5 E max 3.3 Levante 67 % 1024 hPa 5 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° Assenti 3.7 E max 3.5 Levante 66 % 1024 hPa 8 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.1 E max 3.7 Levante 59 % 1024 hPa 11 cielo sereno +12.1° perc. +10.6° Assenti 0.9 ENE max 1.4 Grecale 46 % 1023 hPa 14 cielo sereno +13.3° perc. +11.9° Assenti 2.2 OSO max 4.1 Libeccio 47 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 0.6 ESE max 2.8 Scirocco 63 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 2.8 ESE max 4.1 Scirocco 72 % 1021 hPa 23 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.1 E max 2.8 Levante 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:48

