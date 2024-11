Previsioni Meteo San Miniato: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e schiarite. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 10°C, con un cielo prevalentemente sereno e poche nuvole. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 17,8°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La sera vedrà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 11°C, con un cielo nuvoloso.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il clima rimarrà mite, con temperature comprese tra 9,5°C e 10,4°C. La copertura nuvolosa varierà dal 7% al 33%, garantendo un cielo sereno o con poche nuvole. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est accompagnerà la notte, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 6,4 km/h.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, aumentando la copertura nuvolosa fino a raggiungere il 77% alle 09:00. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 9,4°C alle 06:00 fino a toccare i 17,8°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 54% e il 83%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà intorno al 63%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

La sera, dalle 18:00 alle 23:00, il clima si farà più fresco, con temperature che scenderanno fino a 11°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 91% alle 21:00. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a mantenere una velocità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno sopra la media per la stagione. Domani, ci si aspetta un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un miglioramento con schiarite. È consigliabile tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile aumento della copertura nuvolosa nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10° perc. +9.3° Assenti 6.6 ENE max 6.8 Grecale 81 % 1027 hPa 5 nubi sparse +9.5° perc. +8.8° Assenti 6.6 ENE max 6.9 Grecale 83 % 1027 hPa 8 nubi sparse +12.2° perc. +11.4° Assenti 6.7 ENE max 9.5 Grecale 74 % 1028 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 7.4 ENE max 10.9 Grecale 57 % 1027 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +17.7° Assenti 7.1 ENE max 11.8 Grecale 56 % 1026 hPa 17 nubi sparse +13.7° perc. +13° Assenti 8 NE max 9.8 Grecale 74 % 1027 hPa 20 cielo coperto +11.9° perc. +11.2° Assenti 6.8 ENE max 8 Grecale 80 % 1028 hPa 23 nubi sparse +11° perc. +10.3° Assenti 6.7 ENE max 7.5 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.