Previsioni Meteo San Nicola la Strada: il bollettino per domani domenica 10 novembre

Nella giornata di Domenica 10 Novembre, San Nicola la Strada si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 14,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature in aumento.

Nel dettaglio, durante la mattina, il cielo si presenterà completamente sereno, con temperature che raggiungeranno i 20,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est, mantenendo l’umidità a livelli moderati. Le previsioni del tempo indicano che l’assenza di precipitazioni garantirà una giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, con un leggero incremento della copertura nuvolosa, ma senza compromettere la bellezza del cielo sereno. La brezza si farà sentire, ma non sarà particolarmente intensa, con velocità che si aggireranno intorno ai 9 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, favorendo un clima piacevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La brezza da Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per San Nicola la Strada indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo periodo favorevole, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.6° perc. +14° Assenti 7.4 NE max 10.7 Grecale 72 % 1021 hPa 4 cielo sereno +13.7° perc. +13.1° prob. 2 % 8.5 NE max 14.1 Grecale 76 % 1020 hPa 7 cielo sereno +14.6° perc. +14° Assenti 7.8 ENE max 13.5 Grecale 71 % 1020 hPa 10 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 9 ENE max 11.5 Grecale 47 % 1019 hPa 13 cielo sereno +21° perc. +20.2° Assenti 6.9 E max 10.8 Levante 39 % 1017 hPa 16 poche nuvole +18.2° perc. +17.4° Assenti 10.8 ENE max 17.6 Grecale 50 % 1018 hPa 19 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 9.1 NE max 15 Grecale 60 % 1019 hPa 22 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° Assenti 9.3 NE max 15.6 Grecale 64 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:45

