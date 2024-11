Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di San Severo per Giovedì 14 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con una leggera percezione di freddo a causa dell’umidità elevata, che si attesterà attorno al 93%. I venti soffieranno da Nord Ovest, con intensità variabile, e le raffiche potrebbero raggiungere i 33,4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 12°C. Tuttavia, la pioggia non si fermerà, e si prevedono piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 45%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità continuerà a essere elevata, mantenendosi sopra l’80%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà nuvoloso e si verificheranno sporadiche piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 11°C. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e i venti continueranno a soffiare da Nord Ovest, mantenendo una certa intensità.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno attorno ai 9°C. Le piogge si intensificheranno, con precipitazioni moderate che potrebbero continuare fino a tarda notte. L’umidità rimarrà elevata, e i venti potrebbero raggiungere raffiche significative, rendendo l’atmosfera piuttosto fredda e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con piogge intermittenti e temperature fresche. Si consiglia di prepararsi a un clima umido e di considerare l’uso di abbigliamento adeguato per affrontare le basse temperature e le precipitazioni. Domani e dopodomani, le condizioni meteo potrebbero migliorare leggermente, ma è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +10.2° perc. +9.7° 1.08 mm 5.1 NO max 6.5 Maestrale 95 % 1018 hPa 5 cielo coperto +10.5° perc. +10° prob. 80 % 6.2 NO max 13.4 Maestrale 93 % 1018 hPa 8 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° prob. 26 % 5.7 ONO max 15 Maestrale 82 % 1019 hPa 11 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° prob. 32 % 14 NO max 21 Maestrale 80 % 1018 hPa 14 pioggia leggera +12° perc. +11.4° 0.14 mm 13.8 NO max 22.2 Maestrale 84 % 1017 hPa 17 pioggia leggera +11.4° perc. +10.9° 0.24 mm 10.6 NO max 20.2 Maestrale 86 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +10.6° perc. +10.1° 0.82 mm 20.1 NNO max 30.2 Maestrale 89 % 1018 hPa 23 pioggia moderata +9.5° perc. +6.6° 1.59 mm 21 NO max 33.4 Maestrale 91 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:36

