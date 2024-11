Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a San Severo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il tempo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse, ma le temperature non subiranno significative variazioni. La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +13,2°C e una temperatura percepita di +12,2°C. La velocità del vento raggiungerà i 20,5 km/h da Nord Ovest, con raffiche fino a 37,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 18%. Proseguendo verso le prime ore del mattino, le temperature scenderanno fino a +9,2°C alle 06:00, mantenendo una copertura nuvolosa al 100% e una velocità del vento che si attesterà intorno ai 20,9 km/h.

Nella mattina, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C e il cielo rimarrà coperto. Alle 11:00, la temperatura sarà di +12,5°C con un’umidità del 35% e una pressione atmosferica di 1009 hPa. La situazione non cambierà significativamente fino a mezzogiorno, quando si registrerà una temperatura di +12,8°C.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con nubi sparse. Alle 13:00, la temperatura sarà di +12,8°C e continuerà a scendere fino a +10,5°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,7 km/h e le raffiche potranno arrivare fino a 30 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature intorno ai 10°C. Alle 19:00, la temperatura sarà di +10,1°C con un’intensità del vento che raggiungerà i 22,2 km/h. La pressione atmosferica inizierà a scendere, portandosi a 1006 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano un clima fresco e variabile. Venerdì e nel weekend si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° prob. 21 % 24.6 NO max 35.6 Maestrale 75 % 1003 hPa 5 pioggia leggera +9.4° perc. +6.2° 0.17 mm 24 NO max 34.8 Maestrale 73 % 1007 hPa 8 cielo coperto +9.6° perc. +7.1° Assenti 18.1 ONO max 29.4 Maestrale 60 % 1010 hPa 11 cielo coperto +12.5° perc. +10.7° Assenti 11.6 NNO max 12.8 Maestrale 35 % 1009 hPa 14 nubi sparse +12.6° perc. +10.9° Assenti 2.6 ESE max 6 Scirocco 35 % 1008 hPa 17 nubi sparse +9.9° perc. +8° Assenti 13.8 SE max 30 Scirocco 46 % 1008 hPa 20 cielo coperto +10.4° perc. +8.9° Assenti 19.5 SSE max 38 Scirocco 54 % 1006 hPa 23 cielo coperto +13.3° perc. +12.3° Assenti 25.6 SSO max 52.3 Libeccio 62 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.