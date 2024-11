Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 18 Novembre a San Severo si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature fresche. Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno valori più miti nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno progressivamente più coperti. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera intensificazione del vento, che potrebbe rendere l’atmosfera più frizzante.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 9,4°C, con cieli sereni e una copertura nuvolosa ridotta al 9%. La brezza leggera proveniente da sud-sud est accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 5,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, i cieli continueranno a rimanere sereni, con temperature che saliranno fino a 10,7°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 10%, e il vento si presenterà ancora come una leggera brezza, con velocità di circa 7,3 km/h. A partire dalle 09:00, le temperature raggiungeranno i 14,7°C, mantenendo una sensazione di freschezza grazie all’umidità che si attesterà intorno al 69%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di nuvole che porteranno a cieli coperti. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà il picco di 18°C, ma la copertura nuvolosa salirà al 100%. Le raffiche di vento si intensificheranno, raggiungendo i 12,5 km/h. Nel corso del pomeriggio, si assisterà a una diminuzione delle temperature, che scenderanno a 14,4°C entro le 16:00.

La sera porterà cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,6°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori intorno al 9%. Il vento continuerà a soffiare da sud-sud est, mantenendo una velocità di circa 9,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Severo suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Martedì e mercoledì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +9.4° perc. +9° Assenti 5.3 SSE max 6.5 Scirocco 83 % 1014 hPa 5 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.7 SSE max 5.7 Scirocco 84 % 1013 hPa 8 poche nuvole +12.9° perc. +12.2° Assenti 7.3 SSE max 11.2 Scirocco 74 % 1014 hPa 11 poche nuvole +17.4° perc. +16.7° Assenti 8.1 SSE max 10.6 Scirocco 60 % 1013 hPa 14 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° Assenti 8.7 SE max 14.5 Scirocco 60 % 1012 hPa 17 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° Assenti 12.1 SE max 23.6 Scirocco 78 % 1013 hPa 20 cielo sereno +12.8° perc. +12.3° Assenti 10.3 SSE max 19.5 Scirocco 83 % 1014 hPa 23 poche nuvole +12.3° perc. +11.8° prob. 5 % 9.1 SSE max 14.6 Scirocco 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:33

