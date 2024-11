Previsioni Meteo San Severo: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a San Severo si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da una predominanza di nubi sparse e occasionali momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +12,0°C e +18,4°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa del vento. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 36,7 km/h, contribuendo a un’intensità di brezza tesa durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di precipitazioni molto bassa, con valori di umidità che si attesteranno attorno al 67%.

Durante la notte, le condizioni si presenteranno con cielo coperto e una temperatura che si attesterà intorno ai +12,0°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con un’umanità che si manterrà alta, attorno all’86%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15,6 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di nubi sparse e un incremento della temperatura fino a +18,3°C. La percezione termica sarà simile, e il vento si farà sentire con una velocità che potrà arrivare a 24,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 57%.

Il pomeriggio continuerà a mantenere un clima gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +18,4°C. Le nubi sparse saranno la caratteristica principale, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Il vento, che si presenterà teso, potrà raggiungere i 34,3 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nella sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai +14,8°C. Si assisterà a un ritorno di cielo coperto, ma senza significative precipitazioni. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,4 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per San Severo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Domani si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere di attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +12° perc. +11.5° Assenti 9.1 SSE max 13.3 Scirocco 86 % 1013 hPa 5 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 10.6 SSE max 16.7 Scirocco 87 % 1013 hPa 8 nubi sparse +15.4° perc. +14.9° Assenti 13.7 SSO max 28.4 Libeccio 70 % 1013 hPa 11 nubi sparse +18.3° perc. +17.7° Assenti 22 SO max 33 Libeccio 59 % 1012 hPa 14 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° prob. 2 % 22.3 SO max 33.4 Libeccio 59 % 1010 hPa 17 nubi sparse +15.6° perc. +15° Assenti 17.1 SO max 33.2 Libeccio 68 % 1010 hPa 20 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 15 SO max 33.4 Libeccio 71 % 1010 hPa 23 poche nuvole +15.3° perc. +14.6° Assenti 24.3 SO max 51.1 Libeccio 67 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:33

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.