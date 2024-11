Previsioni Meteo Sanremo: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sanremo per Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 15,9°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, rendendo l’aria piuttosto umida, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e non si prevederanno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest accompagnerà la notte, mantenendo l’atmosfera relativamente tranquilla.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 15,9°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con intensità che varierà tra i 4 km/h e i 8,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma si manterrà comunque su valori elevati.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente più coperto, con una temperatura massima che si stabilizzerà attorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 95%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente verso la sera.

La sera porterà con sé un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si manterranno sui 14°C e si registrerà la possibilità di pioggia leggera, con un’intensità di 0.1 mm attesa intorno alle 21:00. La velocità del vento rimarrà costante, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Martedì e Mercoledì si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Sanremo, anche se con un ombrello a portata di mano.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +13.5° Assenti 5.3 NO max 6.6 Maestrale 62 % 1012 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +13.3° Assenti 7.8 NO max 7.3 Maestrale 63 % 1011 hPa 7 nubi sparse +14° perc. +13° Assenti 8.3 NNO max 6 Maestrale 62 % 1012 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 5.4 ESE max 4.2 Scirocco 58 % 1013 hPa 13 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° Assenti 6.3 SSO max 5.4 Libeccio 64 % 1012 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 7.6 OSO max 7.9 Libeccio 73 % 1012 hPa 19 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 6 % 8.6 O max 10.4 Ponente 74 % 1013 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 18 % 6.3 NO max 6.3 Maestrale 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:58

