Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Sanremo indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Nord-Ovest a una velocità di circa 4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con il cielo ancora coperto e temperature che oscilleranno tra i 13°C e i 15°C. La percezione del freddo sarà leggermente inferiore, grazie a un’umidità che si manterrà attorno al 75%. Il vento continuerà a spirare da Nord, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, mentre la velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 6 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 72%, garantendo comunque una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si aprirà a poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 13°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest-Nord-Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 77%, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sanremo evidenziano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni nuvolose che si alterneranno a momenti di sereno. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi con cieli più sereni, mentre nel fine settimana si prevede un possibile ritorno di nubi e un abbassamento delle temperature. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 5.4 NNO max 4.9 Maestrale 76 % 1021 hPa 4 cielo coperto +13.9° perc. +13.3° Assenti 5.1 NNO max 4.9 Maestrale 75 % 1021 hPa 7 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 4.8 N max 3.3 Tramontana 74 % 1022 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° Assenti 1.6 S max 2.2 Ostro 70 % 1023 hPa 13 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 4.4 SSO max 4.4 Libeccio 72 % 1022 hPa 16 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 4.6 ONO max 5.3 Maestrale 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 7.5 ONO max 8.1 Maestrale 76 % 1024 hPa 22 poche nuvole +14° perc. +13.4° Assenti 8.9 ONO max 10.3 Maestrale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:53

