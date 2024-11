Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 6 Novembre a Sanremo si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta durante gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i +17,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,6 km/h, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando attorno al 62%.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno fino a +16,3°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 5,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 67%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra +16,3°C e +17,8°C. La ventilazione sarà leggera, con velocità che varieranno tra i 5,5 km/h e gli 8,6 km/h. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si attesterà attorno al 62%. Non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +17,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 9,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, e non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà ancora con nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a +15,9°C. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che si manterranno sui 9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 63%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che giovedì e venerdì continueranno a esserci nubi sparse, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole per attività all’aperto, anche se è consigliabile portare con sé un ombrello, nel caso di eventuali piogge improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.9° perc. +16.5° Assenti 5.2 NNE max 4.9 Grecale 72 % 1025 hPa 4 cielo coperto +16.5° perc. +16° Assenti 6.2 NE max 6 Grecale 69 % 1025 hPa 7 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° Assenti 6.2 NNE max 5.3 Grecale 67 % 1026 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 6.9 E max 6.2 Levante 63 % 1027 hPa 13 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° Assenti 8 E max 7.7 Levante 62 % 1026 hPa 16 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° Assenti 8.6 ENE max 9.4 Grecale 68 % 1027 hPa 19 nubi sparse +16.7° perc. +16.1° Assenti 9.3 NNE max 10.8 Grecale 63 % 1028 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +15.3° Assenti 9.2 NNE max 8.2 Grecale 63 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.