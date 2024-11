Previsioni Meteo Sanremo: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Sanremo indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e momenti di sereno. Durante la notte, si osserverà un cielo prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 97%. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare, portando a una mattina più serena.

Nella mattina, le nuvole si diraderanno, e si prevede un cielo con poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori contenuti, attorno ai 6-9 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità sarà in aumento, ma non si registreranno precipitazioni.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno, favorendo un clima piacevole e temperato. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 19°C, con una percezione di calore leggermente inferiore. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, intorno al 5-10%, permettendo di godere di un bel sole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà nuovamente, con un incremento della nuvolosità. Si prevede un cielo coperto con una temperatura che scenderà a circa 17°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca ma non sgradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sanremo nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di nuvolosità e temperature in calo. Tuttavia, per Sabato 2 Novembre, gli abitanti e i visitatori potranno godere di una giornata prevalentemente soleggiata, ideale per attività all’aperto, prima di un possibile peggioramento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Sanremo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° Assenti 7.1 N max 6.6 Tramontana 64 % 1024 hPa 4 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 7.8 NNE max 8 Grecale 61 % 1023 hPa 7 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 8.7 NNE max 8.5 Grecale 59 % 1023 hPa 10 poche nuvole +18.7° perc. +18.2° Assenti 6.8 E max 7.7 Levante 62 % 1023 hPa 13 cielo sereno +19° perc. +18.8° Assenti 7.8 E max 8.7 Levante 72 % 1022 hPa 16 cielo sereno +18° perc. +18° Assenti 9.4 ENE max 9.6 Grecale 81 % 1022 hPa 19 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 7.1 NNE max 7.1 Grecale 78 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 7.1 N max 6.7 Tramontana 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:14

