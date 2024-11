Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12°C e i 16°C. Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con la persistenza di nuvolosità e possibilità di piogge intermittenti. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge leggere.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Santa Maria Capua Vetere sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,2°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore a 11,6°C. La velocità del vento varierà tra 7,8 km/h e 10,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli di circa 0,55 mm.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 16,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si attenuerà, scendendo a circa 1,7 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 61%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo continuerà a essere nuvoloso.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 15°C. Le piogge leggere riprenderanno nel tardo pomeriggio, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,12 mm. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 12,6°C. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,86 mm. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 99%, e l’umidità si manterrà sopra il 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni non mostrano significativi miglioramenti. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno a persistere, con possibilità di piogge e cieli nuvolosi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.2° perc. +11.6° 0.19 mm 7.8 NE max 15.2 Grecale 81 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.2° perc. +11.5° prob. 41 % 7.8 NE max 14.8 Grecale 79 % 1017 hPa 7 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 5.5 NE max 10.4 Grecale 77 % 1018 hPa 10 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 3.9 ENE max 5.1 Grecale 64 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° prob. 11 % 1.1 E max 2.8 Levante 60 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.2° prob. 20 % 1.1 ONO max 3.3 Maestrale 65 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +13° perc. +12.4° 0.78 mm 1.3 SSO max 5.5 Libeccio 78 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.3° perc. +11.6° 0.27 mm 6.9 NNE max 11.6 Grecale 78 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:42

