Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Santa Maria Capua Vetere di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo coperto. La sera confermerà questa tendenza, con un’assenza di precipitazioni e una leggera diminuzione della temperatura.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +8,6°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari all’1%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4,7 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 47%, garantendo un clima fresco ma gradevole.

Durante la mattina, il clima subirà un cambiamento. A partire dalle 07:00, si registreranno nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +10,7°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 53%, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 4,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 40%.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di +14,6°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 94%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà debole, con valori che varieranno tra 1,6 km/h e 4,2 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 56%.

La sera confermerà la tendenza al cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +13,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,7 km/h. L’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 61%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere mostrano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, mantenendo un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.4° perc. +8.4° Assenti 4.8 NNE max 4.6 Grecale 47 % 1032 hPa 4 cielo sereno +8° perc. +7.3° Assenti 5.7 NE max 5.3 Grecale 47 % 1031 hPa 7 nubi sparse +9° perc. +8.6° Assenti 5 NE max 5.1 Grecale 46 % 1030 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +12.1° Assenti 0.9 O max 1.5 Ponente 39 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +13.3° Assenti 4.2 SO max 5.7 Libeccio 46 % 1027 hPa 16 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° Assenti 1.6 N max 1.5 Tramontana 56 % 1026 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° Assenti 2.5 NNE max 2.7 Grecale 57 % 1026 hPa 22 cielo coperto +13.2° perc. +12.2° Assenti 1.8 NNO max 2 Maestrale 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:36

