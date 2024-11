Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Santa Maria Capua Vetere si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno tra i 12,9°C e i 16,3°C, con una leggera pioggia prevista nelle prime ore della notte. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,2 km/h e 6,1 km/h, prevalentemente da direzione est. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 13,3°C. Le prime ore della mattina porteranno piogge leggere, con accumuli di circa 0,14 mm. La temperatura percepita si manterrà sui 12,4°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’82%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, continuando a presentare un cielo coperto e temperature che raggiungeranno i 15,9°C entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,3°C, con un cielo ancora coperto. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 75%. La velocità del vento sarà leggera, favorendo una sensazione di calma, nonostante la copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,5°C. L’umidità rimarrà alta, intorno all’84%, e la velocità del vento continuerà a essere moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, in quanto il clima può rivelarsi variabile.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.3° perc. +12.4° prob. 12 % 0.9 NNE max 2.7 Grecale 64 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +13.1° perc. +12.4° 0.14 mm 2.1 NE max 4.9 Grecale 73 % 1024 hPa 7 cielo coperto +13.2° perc. +12.7° prob. 11 % 3 ENE max 5.9 Grecale 83 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13.8° prob. 13 % 3.6 ESE max 7 Scirocco 83 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +16° prob. 16 % 6 SSE max 9 Scirocco 75 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 16 % 3 ESE max 4.9 Scirocco 81 % 1023 hPa 19 nubi sparse +14.7° perc. +14.4° prob. 13 % 2.2 E max 2.6 Levante 83 % 1023 hPa 22 nubi sparse +14.6° perc. +14.3° prob. 13 % 1.4 E max 1.7 Levante 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.