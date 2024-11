Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Sant’Agata Feltria si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente umido e fresco, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori relativamente bassi, oscillando tra i +2,2°C e i +5,1°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 90%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da Nord e Nord-Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 19,5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa +3,8°C. Con il passare delle ore, il cielo si coprirà completamente, portando a piogge leggere che si intensificheranno nelle prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà attorno ai +3,8°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 90%.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto e piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i +5,1°C intorno a mezzogiorno. L’intensità delle precipitazioni sarà moderata, con accumuli che potranno arrivare a 0,65 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 91%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno, sebbene con un’intensità leggermente ridotta. La temperatura si stabilizzerà attorno ai +5,1°C, mentre l’umidità si manterrà sopra il 90%. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un graduale miglioramento, con la possibilità di vedere qualche schiarita. Tuttavia, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai +2,2°C. Le nubi sparse prenderanno il posto del cielo coperto, e le precipitazioni dovrebbero cessare, portando a una serata più asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature in lieve aumento, mentre nel fine settimana si assisterà a un ulteriore miglioramento, con un clima più secco e temperature più miti. Gli amanti dell’aria aperta potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +4.2° perc. +4.2° prob. 14 % 3.9 NO max 6.9 Maestrale 89 % 1021 hPa 4 pioggia leggera +4.7° perc. +4.7° 0.17 mm 3.9 NNO max 7.5 Maestrale 92 % 1021 hPa 7 pioggia leggera +4.8° perc. +3.4° 0.22 mm 6.2 N max 11.6 Tramontana 96 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +4.8° perc. +3.3° 0.57 mm 6.7 N max 15.7 Tramontana 95 % 1022 hPa 13 pioggia leggera +5° perc. +3.9° 0.65 mm 5.7 NNO max 13.5 Maestrale 90 % 1021 hPa 16 cielo coperto +4.7° perc. +4.7° prob. 27 % 1.9 N max 9.5 Tramontana 89 % 1021 hPa 19 nubi sparse +4.4° perc. +2.9° Assenti 6.6 NNO max 15.2 Maestrale 87 % 1022 hPa 22 nubi sparse +2.5° perc. +1° Assenti 5.5 NO max 10.3 Maestrale 86 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:43

