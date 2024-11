Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Sant’Agata Feltria indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a cieli sereni nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori freschi, con un picco massimo atteso nel pomeriggio. I venti, inizialmente forti, tenderanno a calmarsi nel corso della giornata, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 11,6°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 51,8 km/h da sud-ovest, con raffiche che potranno toccare i 110,6 km/h, creando condizioni di burrasca forte. La probabilità di precipitazioni sarà del 49%, ma non si prevedono piogge significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che scenderanno fino a 6,8°C. La pioggia leggera sarà presente, con accumuli di circa 0,57 mm. I venti continueranno a soffiare da ovest-sud-ovest a una velocità di 31,6 km/h, mantenendo una certa intensità. La copertura nuvolosa sarà al 100% fino a metà mattina, quando si inizierà a vedere un miglioramento.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente, con cieli sereni e temperature che toccheranno un massimo di 6,8°C. I venti si calmeranno, scendendo a 13,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo 1005 hPa. Questo sarà il momento migliore della giornata per attività all’aperto, grazie alla riduzione della copertura nuvolosa e all’assenza di precipitazioni.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 1,5°C. I venti saranno leggeri, con velocità intorno ai 4,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 9%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria indicano un miglioramento significativo nel corso della giornata di Venerdì 22 Novembre, con un passaggio da condizioni di pioggia a cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di nuove perturbazioni. Pertanto, sarà consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.7° perc. +10.9° prob. 32 % 55.4 SO max 112.3 Libeccio 76 % 989 hPa 4 nubi sparse +8.9° perc. +4.3° prob. 28 % 45.3 OSO max 98.6 Libeccio 74 % 993 hPa 7 pioggia leggera +6.8° perc. +2.9° 0.47 mm 24.3 OSO max 46.6 Libeccio 80 % 998 hPa 10 nubi sparse +8° perc. +4.9° prob. 23 % 20.3 NO max 34.5 Maestrale 52 % 1002 hPa 13 cielo sereno +6.8° perc. +4.1° Assenti 13.9 NNO max 19.6 Maestrale 47 % 1005 hPa 16 cielo sereno +2.9° perc. +2.9° prob. 12 % 4.4 NNO max 5.3 Maestrale 70 % 1010 hPa 19 nubi sparse +1.7° perc. +1.7° prob. 9 % 1.7 OSO max 3.4 Libeccio 71 % 1013 hPa 22 nubi sparse +1.4° perc. +1.4° prob. 9 % 3.8 O max 6.1 Ponente 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:37

