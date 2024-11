Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 12,5°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 5°C durante la notte. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata piacevole.

Nella notte, i cieli si presenteranno inizialmente coperti, con una temperatura di circa 6,6°C e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’85%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, portando a condizioni di nubi sparse fino alle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2 e i 3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con una temperatura che salirà fino a 12,5°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa scenderà al 4%, garantendo un’ottima visibilità. I venti si manterranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 5 e i 9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 65%.

Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con cieli sereni e una temperatura che toccherà il picco di 12,5°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà assente, favorendo attività all’aperto. I venti, sempre leggeri, si disporranno principalmente da Nord e Nord-Est, con intensità che non supererà i 11 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 6°C. I cieli rimarranno sereni, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 2%. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Sant’Agata Feltria si presenteranno favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili lievi variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno in questo fine settimana un’ottima opportunità per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.5° perc. +6.5° Assenti 2.1 NO max 5.1 Maestrale 92 % 1024 hPa 4 nubi sparse +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.4 NO max 5 Maestrale 94 % 1023 hPa 7 poche nuvole +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.8 NO max 5.2 Maestrale 90 % 1023 hPa 10 cielo sereno +11.7° perc. +10.7° Assenti 6.9 N max 9.1 Tramontana 69 % 1022 hPa 13 cielo sereno +12.2° perc. +11.2° Assenti 9.1 NNE max 11.7 Grecale 65 % 1021 hPa 16 cielo sereno +7.8° perc. +6.9° Assenti 6.2 N max 6.9 Tramontana 89 % 1022 hPa 19 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 3 NNO max 6.5 Maestrale 92 % 1023 hPa 22 cielo sereno +5.5° perc. +5.5° Assenti 3.1 NNO max 6.5 Maestrale 90 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:47

