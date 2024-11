Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Sant’Agata Feltria indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare cieli sereni, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 9,5°C intorno alle 10:00. La brezza leggera proveniente da sud contribuirà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a un massimo di 9,7°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma la sensazione di freddo sarà mitigata dalla mancanza di precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 72%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 5,6°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 90%, ma senza alcuna previsione di pioggia. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Agata Feltria nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature fresche. Martedì e mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti delle giornate serene troveranno soddisfazione in questo inizio di settimana, mentre è consigliabile coprirsi bene durante le ore serali e notturne.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3° perc. +0.7° Assenti 8.6 SO max 8 Libeccio 79 % 1032 hPa 4 cielo sereno +2.9° perc. +0.6° Assenti 8.4 SO max 8 Libeccio 83 % 1031 hPa 7 cielo sereno +3.8° perc. +1.7° Assenti 8.2 SSO max 9.2 Libeccio 84 % 1030 hPa 10 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 3.7 S max 9.5 Ostro 69 % 1028 hPa 13 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.8 SO max 9.3 Libeccio 72 % 1026 hPa 16 nubi sparse +6.9° perc. +6.3° Assenti 4.8 SSO max 6.3 Libeccio 83 % 1025 hPa 19 cielo sereno +5.8° perc. +4° Assenti 8.1 SO max 8.8 Libeccio 88 % 1025 hPa 22 poche nuvole +6.3° perc. +4.8° Assenti 7.5 SSO max 10.4 Libeccio 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:36

