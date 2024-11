Previsioni Meteo Sant’Agata Feltria: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Agata Feltria di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 7,9°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 11,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, oscillando attorno al 93%.

Durante il pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 9,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un cielo coperto che caratterizzerà gran parte della giornata. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno intorno ai 6,5°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una diminuzione della copertura nuvolosa rispetto alle ore precedenti.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature stabili, mentre nella mattina si registrerà un incremento delle temperature, ma sempre sotto un cielo nuvoloso. Il pomeriggio sarà caratterizzato da un clima fresco, con temperature che scenderanno gradualmente. Infine, la sera si concluderà con un cielo parzialmente nuvoloso e temperature in ulteriore calo.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sant’Agata Feltria evidenziano una tendenza a mantenere condizioni di cielo nuvoloso e temperature fresche. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero esserci lievi variazioni, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e delle atmosfere autunnali troveranno soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Sant’Agata Feltria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 1 NNO max 4.5 Maestrale 93 % 1028 hPa 4 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.1 NNE max 3.6 Grecale 92 % 1027 hPa 7 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 2.8 NNE max 4.8 Grecale 92 % 1027 hPa 10 cielo coperto +11.3° perc. +10.6° Assenti 5.7 NE max 6.4 Grecale 82 % 1026 hPa 13 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° Assenti 7.5 NNE max 8 Grecale 79 % 1025 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.4° Assenti 5 N max 7 Tramontana 87 % 1025 hPa 19 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° Assenti 2.3 NNO max 5 Maestrale 94 % 1025 hPa 22 nubi sparse +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.8 NO max 5.5 Maestrale 93 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:48

