Previsioni Meteo Sant’Anastasia: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,9°C e una umidità elevata che raggiungerà l’85%. La situazione non migliorerà significativamente nel corso della mattinata, dove si prevede un cielo coperto e temperature che varieranno tra i 11,9°C e i 15,6°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo suggeriranno un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. Le piogge torneranno a farsi sentire nella sera, con piogge leggere che accompagneranno la discesa delle temperature. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 10,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo rimarranno stabili, con piogge leggere che continueranno a cadere e temperature che si attesteranno intorno ai 12,4°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 72%, contribuendo a un senso di freschezza.

In sintesi, Giovedì 14 Novembre a Sant’Anastasia si presenterà come una giornata piovosa e nuvolosa, con temperature che varieranno tra i 11,9°C e i 15,7°C. Le previsioni meteo per i giorni successivi indicano una possibile continuazione di queste condizioni instabili, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +11.8° perc. +11.3° 1.52 mm 10.7 NE max 16.2 Grecale 85 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° prob. 59 % 9.4 NNE max 14.5 Grecale 79 % 1017 hPa 7 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 6.7 NE max 10.3 Grecale 77 % 1018 hPa 10 nubi sparse +15° perc. +14.2° Assenti 1.5 ENE max 4.5 Grecale 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +15.7° perc. +14.9° prob. 4 % 2.4 ONO max 4.7 Maestrale 59 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15° perc. +14.2° prob. 8 % 2.9 OSO max 4.5 Libeccio 62 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +13.7° perc. +13° 0.67 mm 8 NO max 9.4 Maestrale 71 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +12.6° perc. +11.8° 0.14 mm 5.9 N max 8.8 Tramontana 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:42

