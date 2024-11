Previsioni Meteo Sant’Anastasia: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi saranno più dense, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un cielo coperto, con temperature in lieve calo.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il meteo mostrerà poche nuvole con una temperatura di 17,5°C e una leggera brezza da nord. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 15%, con un’umidità del 56%. Proseguendo fino alle 05:00, le nubi sparse aumenteranno, portando la temperatura a 16,3°C e un’umidità che salirà al 60%.

La mattina inizierà con nubi sparse, con temperature che varieranno da 16,3°C a 21,7°C tra le 06:00 e le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 77% a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, con velocità che si manterranno sotto i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 78%, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 39%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. I venti continueranno a soffiare leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h.

La sera vedrà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà coperto. Le temperature scenderanno fino a 17,7°C a fine giornata, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 51%. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire da Domenica. Si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.2° perc. +16.5° Assenti 1.9 N max 3.1 Tramontana 57 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +15.7° Assenti 2 N max 3.3 Tramontana 60 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.2° perc. +16.4° Assenti 2.4 NNE max 3.3 Grecale 56 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.4° perc. +19.7° Assenti 3.7 O max 2.7 Ponente 46 % 1022 hPa 13 nubi sparse +22° perc. +21.2° Assenti 6.9 ONO max 6.9 Maestrale 39 % 1021 hPa 16 nubi sparse +20.3° perc. +19.6° Assenti 8.3 ONO max 9.8 Maestrale 45 % 1021 hPa 19 nubi sparse +19° perc. +18.3° Assenti 4.8 NNO max 6.1 Maestrale 51 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 3.7 NE max 4.5 Grecale 51 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:54

