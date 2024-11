Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Sant’Anastasia per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera possibilità di pioggia nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13,4°C e i 15,4°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 23,1 km/h. La giornata si preannuncia quindi piuttosto fresca, ma senza eccessivi sbalzi termici.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 21 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 46,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 54%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cielo ancora coperto e temperature che varieranno tra i 13,4°C e i 15,2°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, attestandosi intorno ai 7 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 49%. Non si prevedono piogge, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza delle nuvole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 15,4°C alle ore 13:00, per poi scendere a 14°C nel tardo pomeriggio. La velocità del vento aumenterà leggermente, con punte di 11 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle ore 22:00. La temperatura si manterrà attorno ai 14,9°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 20,4 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 70%, e le precipitazioni saranno moderate, con valori di 0,17 mm e 0,19 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Anastasia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e la possibilità di sporadiche piogge. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo della sera, quando si prevede un incremento delle precipitazioni. Domani, le condizioni potrebbero rimanere simili, con un cielo nuvoloso e temperature in linea con quelle di Giovedì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 18.5 ONO max 38.9 Maestrale 55 % 1004 hPa 4 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 14.1 ONO max 25.8 Maestrale 55 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.2° Assenti 6.3 NNO max 13.6 Maestrale 55 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +12.9° prob. 1 % 4.3 NNE max 10.3 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.4° perc. +14.3° prob. 2 % 8.2 O max 11.8 Ponente 47 % 1008 hPa 16 nubi sparse +14° perc. +12.8° Assenti 7.7 OSO max 12.7 Libeccio 51 % 1008 hPa 19 nubi sparse +14.1° perc. +13.1° Assenti 11.3 SO max 22.5 Libeccio 58 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +14.9° perc. +14.2° 0.17 mm 20.4 OSO max 36.6 Libeccio 70 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:38

