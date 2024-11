Previsioni Meteo Sant’Anastasia: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Sant’Anastasia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 15,2°C e i 18°C, mentre il vento si presenterà sostenuto, con raffiche che potranno raggiungere i 70,6 km/h. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con una predominanza di nubi durante le ore mattutine e un possibile miglioramento nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,2°C, con un’umidità elevata che raggiungerà l’81%. Il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 14,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,4 mm.

Nella mattina, si assisterà a un’intensificazione delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che varieranno dal 53% al 75%. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 48,2 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 1,1 mm.

Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a diminuire, passando a leggere, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa scenderà al 25%, favorendo qualche schiarita. Tuttavia, il vento rimarrà sostenuto, con velocità che potranno superare i 30 km/h e raffiche fino a 64,7 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli di circa 0,89 mm.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, ma con intensità ridotta rispetto al pomeriggio. Le precipitazioni saranno assenti, con una probabilità di pioggia molto bassa. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1004 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sant’Anastasia mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 18°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.19 mm 14.5 OSO max 27.8 Libeccio 80 % 1011 hPa 4 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.61 mm 15.6 OSO max 29.1 Libeccio 81 % 1010 hPa 7 pioggia moderata +16° perc. +15.8° 1.05 mm 21.9 SO max 39.6 Libeccio 83 % 1008 hPa 10 pioggia moderata +17.4° perc. +17.2° 1.18 mm 28.5 OSO max 46.6 Libeccio 77 % 1007 hPa 13 pioggia leggera +18° perc. +17.8° 0.85 mm 30.2 OSO max 51.1 Libeccio 75 % 1004 hPa 16 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.65 mm 37.9 OSO max 70.6 Libeccio 74 % 1003 hPa 19 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 34.2 O max 68.5 Ponente 71 % 1004 hPa 22 pioggia leggera +16.2° perc. +15.7° 0.17 mm 39.5 O max 67.6 Ponente 69 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.