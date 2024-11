Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione delle nuvole nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17°C e +20,9°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 50-67%, creando una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai +17°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 20%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Nord Est, con intensità che non supererà i 7,2 km/h.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere circa +20,5°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 49%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà leggero, con velocità che varierà tra 4,5 km/h e 8,8 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai +19,8°C. Il cielo rimarrà coperto, ma con una possibile attenuazione delle nuvole, che porterà a una diminuzione della copertura nuvolosa al 95%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 10%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Est con intensità leggera.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno fino a circa +17°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 50-53%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attorno al 4%. Il vento si farà sentire con una leggera brezza, mantenendo una velocità di circa 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Antimo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, ma non si prevedono eventi meteorologici estremi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.3° prob. 19 % 7.2 NE max 11.6 Grecale 62 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.1° prob. 20 % 7.1 ENE max 11.2 Grecale 66 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° prob. 16 % 7.5 NE max 10.8 Grecale 66 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.6° perc. +19° prob. 17 % 8.3 ENE max 10 Grecale 53 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.8° perc. +20.2° prob. 6 % 4.5 SE max 7.1 Scirocco 48 % 1025 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +19.5° prob. 10 % 0.8 ENE max 6.9 Grecale 49 % 1025 hPa 19 nubi sparse +18.7° perc. +18° prob. 8 % 8.7 NE max 17.3 Grecale 54 % 1026 hPa 22 nubi sparse +17.4° perc. +16.8° Assenti 8 NE max 14.5 Grecale 60 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:48

