Previsioni Meteo Sant’Antimo: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13,8°C e +16,3°C. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 40,2 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 65%.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si aggirerà attorno ai +15,1°C. La velocità del vento sarà di circa 23,9 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest, creando una sensazione di freschezza. L’umidità sarà al 50%, mentre non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cielo ancora coperto e temperature che si manterranno intorno ai +13,9°C. I venti saranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 7,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%. Non si registreranno precipitazioni, permettendo di svolgere attività all’aperto senza particolari preoccupazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di +15,8°C. I venti si faranno sentire con una velocità di circa 10,4 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 45%, con condizioni di stabilità atmosferica. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi più dense e la possibilità di piogge leggere. La temperatura si manterrà sui +15,5°C, mentre i venti aumenteranno di intensità, raggiungendo i 22,3 km/h. L’umidità salirà al 59%, e si registrerà una probabilità di pioggia del 4%. Verso la fine della giornata, si attenderà un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera prevista intorno alle 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Antimo nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature miti e cielo prevalentemente nuvoloso. Tuttavia, si prevede un aumento delle precipitazioni nei giorni successivi, quindi sarà opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, garantendo un’adeguata preparazione per gli eventi atmosferici in arrivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +13.8° Assenti 19.5 ONO max 37.8 Maestrale 51 % 1004 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +13° Assenti 14.6 ONO max 24.9 Maestrale 53 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 7.2 NNO max 13 Maestrale 54 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.4° perc. +13.3° Assenti 8.1 NE max 10.9 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +15.8° perc. +14.6° Assenti 7.2 NO max 10.8 Maestrale 45 % 1008 hPa 16 cielo coperto +14.3° perc. +13.1° Assenti 7.2 OSO max 13.5 Libeccio 50 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +13.5° Assenti 10.4 SO max 19.6 Libeccio 56 % 1008 hPa 22 cielo coperto +15.7° perc. +15° prob. 9 % 22.7 OSO max 37.4 Libeccio 66 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:38

