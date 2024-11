Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Santeramo in Colle di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con massime che non supereranno i 14°C. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni occidentali, e l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 4%, e i venti saranno leggeri, con velocità di circa 5,7 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1020 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 14°C intorno a mezzogiorno. Il cielo sarà inizialmente sereno, con poche nuvole che si faranno più presenti nel corso della mattinata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che varieranno tra 4 e 6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 44% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 9°C verso le ore del tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 11%, e i venti continueranno a mantenersi leggeri. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi attorno al 66%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno agli 8°C, con un’umidità che raggiungerà il 75%. I venti si faranno leggermente più intensi, ma rimarranno comunque nella categoria della brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Santeramo in Colle di Domenica 17 Novembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si concluderà con un cielo nuvoloso e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di precipitazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.2° perc. +5.3° Assenti 5.4 O max 5.9 Ponente 87 % 1019 hPa 5 poche nuvole +5.8° perc. +5° Assenti 4.9 O max 5.3 Ponente 82 % 1019 hPa 8 poche nuvole +9.7° perc. +9.5° Assenti 4.9 OSO max 5.3 Libeccio 62 % 1019 hPa 11 poche nuvole +13.4° perc. +12° Assenti 4.6 ONO max 7.2 Maestrale 46 % 1017 hPa 14 cielo sereno +14° perc. +12.6° Assenti 2.4 NNO max 5.8 Maestrale 43 % 1015 hPa 17 poche nuvole +9.3° perc. +8.8° Assenti 5.4 SE max 6.3 Scirocco 66 % 1016 hPa 20 cielo coperto +8.7° perc. +8.1° Assenti 5.5 S max 6.6 Ostro 70 % 1016 hPa 23 cielo coperto +8.3° perc. +7.5° Assenti 6.2 SSO max 8.5 Libeccio 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:31

