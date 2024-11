Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +11,2°C e i +17,2°C. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’83%.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura che si aggirerà intorno ai +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’83%. I venti soffieranno da Nord a una velocità di circa 3,7 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un cielo sereno con temperature in aumento, che raggiungeranno i +16,8°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori inferiori al 10%. I venti continueranno a essere leggeri, con una velocità che varierà tra i 4 e i 6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà con l’arrivo di un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +17,2°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente a +16,2°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 94% alle ore 13:00. Anche in questo frangente, i venti rimarranno leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai +11,5°C. I venti continueranno a soffiare da Est, mantenendo una velocità di circa 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1028 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate, rendendo il fine settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.9° perc. +10.3° Assenti 3.8 NNE max 4 Grecale 85 % 1029 hPa 5 poche nuvole +10.4° perc. +9.8° Assenti 4.2 NNE max 4.4 Grecale 86 % 1029 hPa 8 cielo sereno +13.9° perc. +13.3° Assenti 5.1 NE max 5.3 Grecale 72 % 1030 hPa 11 cielo sereno +16.8° perc. +16° Assenti 5.5 E max 6 Levante 58 % 1028 hPa 14 cielo coperto +17.1° perc. +16.2° Assenti 5.4 E max 6.8 Levante 53 % 1027 hPa 17 nubi sparse +13.4° perc. +12.9° Assenti 9.8 ENE max 14 Grecale 77 % 1028 hPa 20 nubi sparse +11.7° perc. +11.2° Assenti 2.8 ENE max 3.5 Grecale 86 % 1028 hPa 23 poche nuvole +11.2° perc. +10.6° Assenti 3.9 N max 3.7 Tramontana 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:39

