Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 17,5°C nel corso della giornata. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera fresca, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 10,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 30%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’89%, e non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,1°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 9%, e i venti si manterranno leggeri, con velocità intorno ai 12,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 15,7°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 51%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord – Nord Est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà con sé una diminuzione delle temperature, che scenderanno fino a 10,3°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa del 30%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 86%, e i venti si faranno più leggeri, con velocità intorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santeramo in Colle indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Martedì e Mercoledì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con possibilità di piogge leggere. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni atmosferiche potrebbero evolversi rapidamente.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.5° perc. +10° Assenti 12.3 NO max 25.7 Maestrale 92 % 1025 hPa 5 nubi sparse +10° perc. +8.5° Assenti 10.8 NO max 20.1 Maestrale 93 % 1025 hPa 8 cielo sereno +13.7° perc. +13° Assenti 12.2 NNO max 15.1 Maestrale 73 % 1025 hPa 11 cielo sereno +17.1° perc. +16.2° Assenti 12.6 NNO max 14.4 Maestrale 53 % 1024 hPa 14 nubi sparse +16.9° perc. +16° Assenti 14.3 N max 14.8 Tramontana 54 % 1023 hPa 17 nubi sparse +12.8° perc. +12.2° Assenti 11.5 N max 18.9 Tramontana 79 % 1024 hPa 20 poche nuvole +11.8° perc. +11.3° Assenti 10 NNO max 16.8 Maestrale 88 % 1025 hPa 23 nubi sparse +10.3° perc. +9.7° Assenti 9 NO max 13.4 Maestrale 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:42

