Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani sabato 2 novembre

Sabato 2 Novembre a Santeramo in Colle si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno durante il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con nubi sparse, che si intensificheranno nel corso della mattina, portando a un cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che toccherà i 19,5°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 32,9 km/h nel corso della serata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Santeramo in Colle saranno caratterizzate da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 60%, e la velocità del vento si manterrà su valori leggeri, intorno ai 7,7 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 15,8°C alle 8:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e la ventilazione aumenterà leggermente, con velocità che toccheranno i 10,6 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo al 47% entro le 9:00.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con nubi sparse che permetteranno un aumento della temperatura fino a 19,5°C. La ventilazione si manterrà vivace, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 38%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 12,4°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 88%, e il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 29 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Santeramo in Colle indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un possibile miglioramento per i giorni successivi, con schiarite e un incremento delle temperature, rendendo l’atmosfera più gradevole. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.8° perc. +10.7° Assenti 8.8 NO max 10.4 Maestrale 64 % 1022 hPa 5 nubi sparse +11.3° perc. +10.1° Assenti 9.4 NNO max 10.7 Maestrale 60 % 1022 hPa 8 cielo coperto +15.8° perc. +14.6° Assenti 10.6 NNO max 16.9 Maestrale 47 % 1022 hPa 11 nubi sparse +19.2° perc. +18.1° Assenti 16.2 N max 20.4 Tramontana 38 % 1021 hPa 14 nubi sparse +18.7° perc. +17.7° Assenti 16.6 N max 20.2 Tramontana 41 % 1020 hPa 17 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 12.2 N max 21.2 Tramontana 75 % 1021 hPa 20 cielo coperto +13° perc. +12.3° Assenti 11.5 NO max 21.7 Maestrale 75 % 1022 hPa 23 nubi sparse +11.9° perc. +11.4° Assenti 15.4 NO max 33.9 Maestrale 87 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 16:44

