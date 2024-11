Previsioni Meteo Santeramo in Colle: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Santeramo in Colle si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole e una leggera diminuzione della temperatura. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno ulteriormente, mantenendo un clima fresco.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,5°C con una percezione di circa 2,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 76%, con venti freschi provenienti da Nord-Nord Ovest a una velocità di 28,5 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 92% alle 01:00. Le temperature continueranno a oscillare tra i 6,1°C e i 6,7°C, con una percezione che scenderà fino a 2,1°C.

Con l’arrivo del mattino, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Alle 07:00, la temperatura salirà a 6,4°C, mentre alle 08:00 raggiungerà i 7,9°C. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 4,6°C. La brezza tesa continuerà a soffiare da Nord, con velocità che varieranno tra i 18,5 km/h e i 21 km/h. Durante le ore centrali della giornata, le temperature toccheranno il picco di 9,4°C alle 11:00 e rimarranno stabili fino al pomeriggio, con una leggera diminuzione.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, con valori che si attesteranno tra i 6,4°C e i 8,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole e un’umidità che varierà tra il 38% e il 52%. I venti si faranno più leggeri, con intensità che scenderanno a 11,2 km/h. La sera si presenterà serena, con temperature che scenderanno fino a 4,8°C alle 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle indicano una giornata di Sabato 23 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature fresche e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature serali, che potrebbero risultare piuttosto fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.4° perc. +2.2° Assenti 26.3 NO max 41.4 Maestrale 45 % 1018 hPa 5 nubi sparse +5.7° perc. +1.7° Assenti 22.2 NNO max 40.7 Maestrale 41 % 1022 hPa 8 cielo sereno +7.9° perc. +4.6° Assenti 21 N max 32.8 Tramontana 35 % 1026 hPa 11 cielo sereno +9.4° perc. +6.2° Assenti 24.4 NNO max 29.6 Maestrale 37 % 1028 hPa 14 poche nuvole +8.8° perc. +6° Assenti 19.2 N max 23.2 Tramontana 40 % 1029 hPa 17 poche nuvole +6.1° perc. +3.8° Assenti 10.8 NNO max 17.7 Maestrale 54 % 1032 hPa 20 cielo sereno +5.3° perc. +3.5° Assenti 7.8 ONO max 9 Maestrale 58 % 1034 hPa 23 cielo sereno +4.8° perc. +3.8° Assenti 5.1 ONO max 5.8 Maestrale 58 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:28

