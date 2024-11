Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Santeramo in Colle indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 19,1°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 31,5 km/h nella notte. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 46% e l’89% durante la giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, mantenendosi sereno con una temperatura che salirà fino a 18,6°C entro le 11:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 13,6 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. L’umidità scenderà al 48%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, raggiungendo un massimo di 18,9°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. La brezza si farà più intensa, con velocità che potranno arrivare fino a 16,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 60%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno nel cielo. Le temperature scenderanno fino a 12,5°C alle 21:00, mentre l’umidità raggiungerà il 87%. La ventilazione si manterrà attorno ai 11 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 24,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santeramo in Colle nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo. Sarà quindi opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.2° perc. +10.5° Assenti 13 NO max 29.2 Maestrale 83 % 1023 hPa 5 cielo sereno +10.9° perc. +10.2° Assenti 12.9 NO max 26.7 Maestrale 83 % 1023 hPa 8 cielo sereno +15.4° perc. +14.7° Assenti 14.4 NNO max 21.2 Maestrale 64 % 1024 hPa 11 cielo sereno +18.6° perc. +17.8° Assenti 13.6 N max 14.7 Tramontana 48 % 1023 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.4° Assenti 15 N max 15.9 Tramontana 51 % 1023 hPa 17 cielo sereno +13.8° perc. +13.4° Assenti 14.4 N max 23.9 Tramontana 84 % 1024 hPa 20 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 11 NNO max 19.8 Maestrale 87 % 1025 hPa 23 nubi sparse +11.8° perc. +11.4° Assenti 13.7 NO max 24.6 Maestrale 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:43

