Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Santeramo in Colle si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando l’80% in alcune fasce orarie, contribuendo a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno inizialmente serene, con temperature che si aggireranno attorno ai 7°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il cielo si coprirà di nubi, portando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 10°C entro le ore 08:00. Durante la mattina, il vento si farà sentire con intensità moderata, con raffiche che potranno toccare i 20 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi piovaschi.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della probabilità di pioggia leggera, con accumuli che non supereranno i 0,2 mm. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 10°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una certa vivacità. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con il cielo che resterà coperto per tutta la durata del pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 9°C. Le piogge leggere si intensificheranno, con accumuli che potranno raggiungere i 0,2 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, superando l’87%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca. Il vento, sempre presente, manterrà una velocità di circa 15 km/h, contribuendo a una sensazione di freddo.

In conclusione, i prossimi giorni a Santeramo in Colle si preannunciano all’insegna di un clima variabile, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno fresche. Le previsioni meteo indicano un miglioramento a partire da Mercoledì, con schiarite e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Santeramo in Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.3 ENE max 4 Grecale 65 % 1021 hPa 5 nubi sparse +6.6° perc. +5.6° Assenti 6 NE max 8.6 Grecale 75 % 1021 hPa 8 cielo coperto +10.2° perc. +9.2° Assenti 12.1 ENE max 20.5 Grecale 71 % 1021 hPa 11 cielo coperto +12° perc. +10.8° Assenti 14.9 E max 16.5 Levante 58 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +10.2° perc. +9.2° 0.11 mm 16 NE max 23.9 Grecale 77 % 1019 hPa 17 cielo coperto +10.1° perc. +9.3° prob. 79 % 15.3 NE max 26.9 Grecale 79 % 1020 hPa 20 cielo coperto +9.7° perc. +7.5° prob. 65 % 15.2 NE max 27 Grecale 88 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +9.6° perc. +7.3° 0.12 mm 15.6 NNE max 26.8 Grecale 88 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:35

