Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Sarno di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera con cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che si attesterà intorno ai 16,6°C. La presenza di nuvole aumenterà nel corso della giornata, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% in serata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da sud-ovest, con velocità che varieranno tra 1,5 km/h e 8,6 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 12,2°C. L’umidità sarà intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa. Con l’arrivo della mattina, le condizioni rimarranno favorevoli, con cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 16,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a incrementare, passando dal 0% al 10%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa fino all’80%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 15,5°C e 16,2°C. La velocità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 10,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14,3°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%, e i venti continueranno a soffiare da sud-ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarno nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Lunedì e martedì potrebbero portare ulteriori cambiamenti, con temperature che si manterranno su valori simili, ma con un incremento della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 1.4 SSE max 2.5 Scirocco 65 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 1.3 ESE max 2.6 Scirocco 68 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.3° perc. +11.3° Assenti 1.9 SSE max 2.9 Scirocco 66 % 1020 hPa 10 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 5.1 SO max 6.7 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.6° perc. +15.7° Assenti 8.2 SO max 10.1 Libeccio 55 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 5.1 SSO max 8.4 Libeccio 66 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.7° Assenti 1.9 SSO max 5.3 Libeccio 71 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° Assenti 3.3 S max 5.9 Ostro 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:39

