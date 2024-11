Previsioni Meteo Sarno: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sarno per Domenica 3 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. I dati indicano un inizio di giornata con poche nuvole, che si trasformeranno in un cielo sereno nel corso della mattina. Le temperature, che inizieranno intorno ai 17°C, raggiungeranno un picco di circa 23°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. L’umidità si manterrà attorno al 49%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1023 hPa. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si presenteranno come una leggera brezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le 08:00 e superando i 21°C a metà mattina. L’umidità scenderà al 37%, favorendo una sensazione di benessere. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a un clima piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, stabilizzandosi intorno ai 23°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 32%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con poche nuvole che appariranno sporadicamente. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 55%, mentre i venti continueranno a essere leggeri e provenienti da Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sarno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. L’assenza di precipitazioni e la stabilità della pressione atmosferica suggeriscono un proseguimento di questo clima gradevole anche per i giorni successivi. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste belle giornate per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Sarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.3° perc. +16.4° Assenti 4.3 NE max 4.9 Grecale 48 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.6° perc. +15.6° Assenti 4.5 NE max 5.2 Grecale 49 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.7° perc. +16.8° Assenti 3.7 ENE max 5 Grecale 46 % 1024 hPa 10 cielo sereno +22° perc. +21.2° Assenti 1.8 OSO max 3.6 Libeccio 34 % 1024 hPa 13 cielo sereno +23.1° perc. +22.3° Assenti 3.2 OSO max 5.6 Libeccio 32 % 1023 hPa 16 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 2.3 SO max 5.5 Libeccio 44 % 1023 hPa 19 cielo sereno +18.9° perc. +18.2° Assenti 1.6 NNE max 2.9 Grecale 53 % 1024 hPa 22 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 3.6 ENE max 4.1 Grecale 59 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:52

